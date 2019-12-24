Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Также в списке оказался известный французский футболист Зинедин Зидан, который ныне тренирует мадридский «Реал».
Примечательно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил место в составе, а постоянный конкурент аргентинца в борьбе за индивидуальные награды – Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», не вошел в состав.
Окончательный список выглядит так:
Вратарь: Лев Яшин (СССР);
Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия);
Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина);
Нападающие: Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
🤔 ¿Cambiarías algo? pic.twitter.com/DLdsAFlxII— Diario AS (@diarioas) 24 декабря 2019 г.