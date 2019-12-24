Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет Бывший голкипер московского «Динамо» до сих пор является единственным вратарем, который выиграл «Золотой мяч».

Новости СМИ2 Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS. Также в списке оказался известный французский футболист Зинедин Зидан, который ныне тренирует мадридский «Реал». Примечательно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил место в составе, а постоянный конкурент аргентинца в борьбе за индивидуальные награды – Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», не вошел в состав. Окончательный список выглядит так: Вратарь: Лев Яшин (СССР); Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия); Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина); Нападающие: Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия). 🤔 ¿Cambiarías algo? pic.twitter.com/DLdsAFlxII — Diario AS (@diarioas) 24 декабря 2019 г.