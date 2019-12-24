«Арсенал» назвал новый тренерский штаб Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Лондонский «Арсенал» объявил имена специалистов, которые составят новый тренерский штаб команды.

Так, наставником «пушкарей» стал испанец Микель Артета, который вернулся в клуб из «Манчестер Сити», где он помогал Хосепу Гвардиоле. Его ассистентом стал шведский тренер Фредрик Юнгберг, который будучи футболистом выступал за «канониров» с 1997 по 2007 год.

Отмечается, что Иньяки Канья Павон стал тренером вратарей. Также сообщается, что в штаб Артеты вошли Альберт Стейвенберг и Стив Раунд.

Ранее «Арсенал» уволил с должности наставника испанца Унаи Эмери, который в прошлом сезоне вывел команду в финал Лиги Европы.

В текущем сезоне «пушкари» занимают 11-е место в таблице АПЛ, набрав 23 очка.