Юрген Клопп: Минамино быстро принимает решения в трудных ситуациях

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино.
«Он легко впишется в наш коллектив. Мы знаем про этого игрока все, поэтому я не сомневаюсь. Такуми быстро принимает решения в трудных ситуациях. Посмотрим, как он адаптируется в другом чемпионате», – заявил специалист клубной пресс-службе.
В текущем сезоне 24-летний форвард провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.
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