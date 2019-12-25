Юрген Клопп: Минамино быстро принимает решения в трудных ситуациях - Советский спорт
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25 декабря 2019 02:00ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: Минамино быстро принимает решения в трудных ситуациях

Японский футболист прибудет в команду 1 января 2020 года.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино.

«Он легко впишется в наш коллектив. Мы знаем про этого игрока все, поэтому я не сомневаюсь. Такуми быстро принимает решения в трудных ситуациях. Посмотрим, как он адаптируется в другом чемпионате», – заявил специалист клубной пресс-службе.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел в составе «Зальцбурга» 22 матча, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.

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