Фрэнк Лэмпард: «Челси» очень важны очки, которые мы можем набрать в «боксинг-дэй» - Советский спорт
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25 декабря 2019 08:23ФутболНечаев Юрий

Фрэнк Лэмпард: «Челси» очень важны очки, которые мы можем набрать в «боксинг-дэй»

В АПЛ начинается самый напряженный отрезок сезона.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

«В это время года футболистам приходится жертвовать своей семейной жизнью. Нам очень важны очки, которые мы можем набрать в этот напряженный период. Мы должны работать, особенно учитывая те результаты, которые у нас были до победы над «Тоттенхэмом». В матче с «Саутгемптоном» мы должны продемонстрировать ту форму в домашних встречах, которую обязаны демонстрировать», - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

В период с 26 декабря по 1 января лондонцы проведут три матча в рамках чемпионата Англии - против «Саутгемптона», «Арсенала» и «Брайтона».

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 32 очка после 18 игр. В последнем туре команда Лэмпарда обыграла в гостях «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Встреча «Челси» - «Саутгемптон» состоится 26 декабря и начнется в 18:00 мск.

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