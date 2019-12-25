ЦСКА может подписать Кудряшова Защитник является свободным агентом.

Столичный ЦСКА может подписать контракт с защитником Федором Кудряшовым.

По информации «ФАН», армейцы планируют предложить 32-летнему футболисту соглашение до конца сезона с возможностью продления.

Последним клубом игрока был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Всего футболист провел за клуб 16 матчей, в которых забил один гол. 18 декабря «Сочи» и Кудряшов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В послужном списке защитника 35 игр и один гол в составе сборной России.