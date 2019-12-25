ЦСКА может подписать Кудряшова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 декабря 2019 08:35ФутболНечаев Юрий

ЦСКА может подписать Кудряшова

Защитник является свободным агентом.

Столичный ЦСКА может подписать контракт с защитником Федором Кудряшовым.

По информации «ФАН», армейцы планируют предложить 32-летнему футболисту соглашение до конца сезона с возможностью продления.

Последним клубом игрока был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Всего футболист провел за клуб 16 матчей, в которых забил один гол. 18 декабря «Сочи» и Кудряшов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В послужном списке защитника 35 игр и один гол в составе сборной России.

Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим Кристина Резцова: Если на Кубке мира попросят пробежать в нижнем белье, то пробегу
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Тараканова пропустит чемпионат России из-за травмы Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
«Во всем белом». Владимир Стогниенко про Месси, Вика Уайлда и любовь к хоккею Очередным гостем программы «Во всем белом» стал Владимир Стогниенко. 23.12.2019 08:00 Футбол
В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:28 Футбол Яременко Николай
Месси, Акинфеев, фанаты, еврокубки. О чем почитать в самом популярном спортивном журнале  Рассказываем о самых ярких публикациях только что увидевшего свет последнего в этом году номера журнала «Советский спорт – Футбол».   23.12.2019 13:00 Футбол
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
10:02 Футбол Александр Кержаков: Не думаю, что Чалов готов играть в «Челси»
09:46 Фигурное катание Косторная выступит на чемпионате России
09:32 ММА Боец «Ахмата» Авсарагова подписала контракт с Bellator
09:19 Футбол Габриэл Жезус: Я хочу играть в каждом матче, считаю, что мое время пришло
09:19 Футбол «Барселона» интересует полузащитником «Манчестер Юнайтед»
09:05 Футбол Озил профинансировал 219 операций для детей по всему миру
08:58 Футбол Политано может перейти в «Фиорентину»
08:52 Футбол Хосеп Гвардиола: Я должен заслужить новый контракт с «Манчестер Сити»
08:35 Футбол ЦСКА может подписать Кудряшова
08:28 Футбол «Рома» хочет продлить контракт с Коларовым
08:23 Футбол Фрэнк Лэмпард: «Челси» очень важны очки, которые мы можем набрать в «боксинг-дэй»
08:04 Хоккей Никита Нестеров: ЦСКА обыграл «Металлург» за счет командной работы
07:48 Футбол Аурелио Де Лаурентис: Впереди у «Наполи» светлое будущее
07:34 Хоккей Василий Подколзин: На МЧМ нужно максимально собранно и ответственно играть в каждом матче
07:20 Футбол Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня
07:03 ММА ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов ММА десятилетия
06:45 Хоккей Кирилл Марченко: Цель сборной России - бороться за самые высокие места на молодежном чемпионате мира
06:28 Футбол Лоботка может перейти в «Наполи»
06:14 Хоккей «Вегас» вернул Зыкова в фарм-клуб
02:00 Футбол Юрген Клопп: Минамино быстро принимает решения в трудных ситуациях
Новый градостроительный закон отделил Москву от России и ее Конституции
ФАС отменила приостановку поиска подрядчика на строительство Тагильского моста
Белгородская область получит от государства 190 млн на расселение аварийных домов
В Оренбурге так и не огородили опасную смотровую площадку на спуске к реке Урал
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика