ЦСКА может подписать Кудряшова

Столичный ЦСКА может подписать контракт с защитником Федором Кудряшовым.
По информации «ФАН», армейцы планируют предложить 32-летнему футболисту соглашение до конца сезона с возможностью продления.
Последним клубом игрока был «Сочи», за который он выступал с июля 2019 года. Всего футболист провел за клуб 16 матчей, в которых забил один гол. 18 декабря «Сочи» и Кудряшов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
В послужном списке защитника 35 игр и один гол в составе сборной России.
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