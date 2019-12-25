Хосеп Гвардиола: Я должен заслужить новый контракт с «Манчестер Сити» Действующее соглашение наставника с клубом рассчитано до июня 2021 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о новом контракте с клубом.

«Я хочу отработать свой контракт до конца, - цитирует испанского специалиста Goal. - Пять лет - это большой срок. Клубы увольняют своих тренеров каждую неделю. Чтобы подписать новый контракт, нужно посмотреть, что у нас получается и заслуживаю ли я его, ведь в последние годы ожидания выросли».

Напомним, наставник возглавляет «Сити» с 2016 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Англии, выигрывала Кубок страны, Кубок футбольной лиги (дважды) и Суперкубок Англии (дважды).

В текущем сезоне чемпионата АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 38 очков после 18 игр. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков, при этом мерсисайдцы имеют одну игру в запасе.

В следующем туре «Сити» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» 27 декабря.