Политано может перейти в «Фиорентину» В этом сезоне итальянский полузащитник сыграл в десяти матчах серии А.

«Фиорентина» собирается усилиться полузащитником «Интера» Маттео Политано в зимнее трансферное окно.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер команды Джузеппе Якини уже попросил руководство «фиалок» Даниэля Праде изучить возможность приобретения хавбека, с которым он знаком по совместной работе в «Сассуоло» в период с 2017 по 2018 год.

Ранее Политано выступал за такие команды, как «Перуджа» и «Пескара». Всего за свою карьеру он отыграл 336 матчей – на его счету 61 забитый мяч и 30 ассистов.

За сборную Италии он принял участие в трех встречах и забил один гол.

В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 14 играх, в которых не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.