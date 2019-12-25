Габриэл Жезус: Я хочу играть в каждом матче, считаю, что мое время пришло Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал, что хотел бы чаще появляться на поле.

«Я хочу играть в каждом матче, но реальность другая. Пытаюсь использовать свое игровое время, когда нахожусь на поле. И я считаю, что мое время пришло. Просто хочу играть в футбол и прогрессировать», - цитирует 22-летнего нападающего The Sun.

Жезус перешел в «Сити» из бразильского «Палмейраса» в январе 2017 года. Всего он провел за английский клуб 124 матча, в которых отметился 56 голами и 22 результативными передачами.

В текущем сезоне форвард принял участие в 24 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В его активе 11 забитых мячей и шесть голевых передач.