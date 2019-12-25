«Тоттенхэм» может обменять Эриксена на Иско Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

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«Тоттенхэм» и «Реал» могут обменяться полузащитниками, утверждает британское издание The Mirror.

Английский клуб желает приобрести 27-летнего испанца Иско, не имеющего постоянного места в основном составе команды, а в Мадрид отправится Кристиан Эриксен, который еще летом заявил о своем желании покинуть «шпор».

Основной проблемой в осуществлении данного обмена может стать то обстоятельство, что через год Эриксен станет свободным агентом –руководство «Реала» сможет подписать футболиста бесплатно.

В этом сезоне Иско сыграл в 13 матчах, но результативными действиями не отметился. Его цена составляет 50 миллионов евро. Ранее он выступал за «Валенсию» и «Малагу». Всего за карьеру он принял участие в 381 игре, забил 67 голов и отдал 64 ассиста.

Что касается Эриксена, то на его счету 20 проведенных встреч во всех турнирах – он забил два гола и сделал три голевые передачи. Также он известен по выступлениям за амстердамский «Аякс». В общей сложности он провел 463 матча, в которых отличился 105 раз и отдал 154 раза ассистировал своим партнерам.

Он стоит 90 миллионов евро.