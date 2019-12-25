Эрнесто Вальверде: Уже давно говорят, что Видаль может покинуть наш клуб

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможный уход полузащитника Артуро Видаля из клуба в зимнее трансферное окно.
– У нас хороший подбор игроков в середине поля, и я очень ценю вклад таких футболистов, как Видаль и Аленья, которые, конечно, останутся с нами после паузы. Что касается Артуро, то уже давно говорят, что он может покинуть клуб. Но сейчас это наш игрок, он недавно забил гол. Я не думаю, что он может уйти, – цитирует Вальверде итальянское издание Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось о том, что 32-летний чилиец может перейти в миланский «Интер».
В этом сезоне Видаль принял участие в 19 матчах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
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