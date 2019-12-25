Комличенко может перейти в ЦСКА Нападающий является воспитанником ФК «Краснодар».

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает издание Metaratings, армейцы планируют провести переговоры с футболистом в январе.

Комличенко выступает за «Млада Болеслав» с 2017 года. За это время он провел за клуб 74 матча, в которых забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

Игрок стал лучшим нападающим чемпионата Чехии 2018/19 и был признан лучшим легионером турнира.

В послужном списке Комличенко три матча и один гол в составе сборной России.