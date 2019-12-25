Джордже Деспотович: Хохлов и Кононов хотели видеть меня в своих командах Сербский нападающий стал игроком «Оренбурга» летом 2018 года.

Загрузка...

27-летний нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о том, что им интересовались два московских клуба – «Спартак» и «Динамо».

– Да, такое было. Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?» Конечно, это было приятно, потому что «Спартак» и «Динамо» – большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из «Оренбурга» я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло, – цитирует Деспотовича портал Sports.ru.

Отметим, что сербский форвард перешел в «Оренбург» летом 2018 года в статусе свободного агента. За это время он принял участие в 43 матчах, отметившись 12 забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее он выступал за такие команды, как «Астана», «Локерен», «Црвена Звезда», «Спартак Суботица», «Жетысу», «Тобол» и «Кайрат». В общей сложности он в 238 встречах отличился 64 раза и 18 раз ассистировал своим партнерам.

В этом сезоне он сыграл в 18 матчах, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 19 очками после 19 туров.