За полтора года в Катаре Манджукич заработает более 10 миллионов евро

Стала известна зарплата хорватского нападающего Марио Манджукича в катарском клубе «Аль-Духайль».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за 18 месяцев игрок заработает более 10 миллионов евро.
Напомним, вчера Марио Манджукич подписал трудовое соглашение с «Аль-Духайль».
33-летний нападающий выступал за »Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.
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