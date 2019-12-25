Флоренци может продолжить карьеру в Англии Стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Флоренци выступает за римский клуб с 2012 года. В текущем сезоне игрок провел за римлян 14 матчей во всех турнирах. В его активе одна голевая передача.

В составе сборной Италии 28-летний футболист забил два гола в 35 матчах.