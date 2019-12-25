Маурицио Сарри: «Ювентус» находится в той ситуации, когда взлеты и падения неизбежны Наставник возглавил «Юве» перед началом текущего сезона.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, что для построения команды ему требуется больше времени.

«Мы находимся в той ситуации, когда взлеты и падения неизбежны. Не все сразу. В Европе никогда не бывает просто, однако мы стремимся выиграть Лигу чемпионов. «Ливерпуль» у Клоппа вырос не сразу, а сейчас эта команда - на вершине мира», - рассказал специалист в интервью Sky Sport.

Напомним, «Ювентус» вместе с миланским «Интером» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. После 17 туров обе команды набрали по 42 очка. Идущий третьим «Лацио» отстает от лидеров на шесть очков.

В Лиге чемпионов команда Сарри вышла в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала турнира «Ювентус» сыграет с французским «Лионом». Встречи состоятся 26 февраля и 17 марта.