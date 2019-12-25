Эдегор вернется в «Реал» в конце сезона - Советский спорт
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25 декабря 2019 12:50ФутболКорегин Владислав

Эдегор вернется в «Реал» в конце сезона

Норвежский игрок признавался лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам сентября.

Мадридский «Реал» собирается вернуть из аренды норвежского полузащитника Мартина Эдегора раньше установленного срока, сообщает испанское издание AS.

На данный момент 21-летний хавбек успешно выступает в составе «Реала Сосьедад» – на его счету четыре гола и пять результативных передач в 16 встречах чемпионата Испании.

Результаты норвежского футболиста побудили руководство «сливочных» рассмотреть вариант с досрочным расторжением арендного соглашения, рассчитанного до 2021 года.

Напомним, что Эдегор подписал контракт с «Реалом» в 2015 году. После двух матчей в основе мадридского клуба Эдегор отправился в аренду сначала в «Херенвен», а потом в «Витесс», где работал с Леонидом Слуцким – под его руководством он отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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