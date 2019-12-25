Эдегор вернется в «Реал» в конце сезона

Мадридский «Реал» собирается вернуть из аренды норвежского полузащитника Мартина Эдегора раньше установленного срока, сообщает испанское издание AS.
На данный момент 21-летний хавбек успешно выступает в составе «Реала Сосьедад» – на его счету четыре гола и пять результативных передач в 16 встречах чемпионата Испании.
Результаты норвежского футболиста побудили руководство «сливочных» рассмотреть вариант с досрочным расторжением арендного соглашения, рассчитанного до 2021 года.
Напомним, что Эдегор подписал контракт с «Реалом» в 2015 году. После двух матчей в основе мадридского клуба Эдегор отправился в аренду сначала в «Херенвен», а потом в «Витесс», где работал с Леонидом Слуцким – под его руководством он отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.
Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
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