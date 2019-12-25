«Арсенал» может приобрести Дембеле из «Лиона» 1 января в Европе откроется зимнее трансферное окно.

Загрузка...

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Арсенал».

По информации Todomercadoweb, трансфер может состояться в том случае, если лондонский клуб покинет один из форвардов. Ранее СМИ сообщали, что Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен выступлением команды в текущем сезоне и попросит продать его в январе.

Дембеле выступает за «Лион» с августа 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Арсенал» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В 18 играх команда набрала 23 очка.

26 декабря лондонцы сыграют в гостях против «Борнмута».