«Реал» не будет покупать новых игроков в январе Мадридский клуб на два очка отстает от «Барселоны» в чемпионате Испании.

Мадридский «Реал» не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

В последних трех матчах чемпионата «Реал» трижды сыграл вничью, забив в этих играх всего один гол. Однако, по информации источника, руководство клуба не видит в этом глобальной проблемы. Наставник мадридцев Зинедин Зидан рассчитывает, что по ходу сезона прибавят пополнившие состав летом Эден Азар и Лука Йович.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В 18 играх команда набрала 37 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» на два очка.

4 января мадридцы сыграют в гостях против «Хетафе».

В Лиге чемпионов «Реал» вышел в плей-офф со второго места в своей группе. В 1/8 финала команду Зидана ждут две встречи с «Манчестер Сити» (26 февраля и 17 марта).