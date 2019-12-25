«Лестер» хочет приобрести Ругани Итальянский защитник принял участие в трех матчах этого сезона.

Загрузка...

«Лестер» может приобрести 25-летнего центрального защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Calcio Mercato.

Отмечается, что итальянский клуб готов отпустить своего игрока, не получающего регулярную практику в команде Маурицио Сарри. Это может помочь Ругани сохранить возможность попадания в итоговую заявку национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.

На счету Ругани 218 матчей в составе «Эмполи» и «Ювентуса», забив 14 голов и отдав три результативные передачи. За сборную Италии он провел семь матчей.

В этом сезоне он сыграл за туринский клуб только в трех матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 19 миллионов евро.