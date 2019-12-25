Артур: Месси не хочет иметь каких-либо привилегий в команде Полузащитник счастлив выступать в одном команде с 32-летним аргентинцем.

23-летний полузащитник «Барселоны» Артур рассказал о своем одноклубнике Лионеле Месси.

– Он мне помогал с тех пор, как я приехал в команду. Говорил обо мне в интервью, это было очень приятно. Я восхищаюсь Месси, и прежде всего потому, что он никогда не хочет иметь никаких привилегий и быть всем для клуба, – цитирует бразильца El Mundo Deportivo.

Отметим, что бразилец перешел в «Барселону» из «Гремио» летом 2018 года. С тех пор он провел за клуб 56 матчей, забив два гола и отдав шесть результативных передач. В данный момент он продолжает восстановление после травмы паха, которую получил в расположении национальной команды. Вернувшись из сборной, Артур сыграл только в одном матче – 1 декабря с «Атлетико» (1:0), после чего вновь оказался в числе травмированных.

Ожидается, что Артур сможет вернуться в состав в первом матче команды в новом году – 4 января с «Эспаньолом».