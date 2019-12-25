Анатолий Бышовец: IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола Знаменитый тренер рассказал о проблемах российского футбола.

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Анатолий Бышовец, под чьим руководством сборная СССР выиграла футбольный турнир на Олимпиаде 1988 года, оценил состояние дел в современном российском футболе. Бывший тренер московского «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» отметил, что клубы РПЛ проваливаются в еврокубках, поскольку больше тренируются, чем играют.

«К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола, – сказал Бышовец в интервью «Спорт день за днем». – У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях. Как развиваться, если команда играет летом-осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на «европейские ценности», перейдя на систему «осень – весна», но получили ущерб.

После короткого весеннего отрезка у игроков снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть все начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым.

У нас нет цельного чемпионата, нет динамического развития игроков. Зимой клубы тренируются, а потом получают «сумасшедшие» нагрузки в виде 11 матчей. Надо развивать наработанное, а у нас все прерывается – в тот момент, когда надо показывать все лучшее, когда «предсезонка» должна плавно переходить в чемпионат.

Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под ее трансферные окна, думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют?

Никакой тренировочный процесс не приближен по напряженности и содержанию к официальным матчам. Поэтому наши клубы проваливаются в еврокубках, устают во вторых таймах и так далее. Посмотрите другие страны. Там играют январь, февраль, март, апрель, май – и потом только отпуск. У нас же цельного сезона нет. Иностранцы соревнуются, а не тренируются. Игра – главный фактор совершенствования».

В качестве футболиста Бышовец четырежды становился чемпионом СССР в составе киевского «Динамо». Помимо золотой медали сеульской Олимпиады в тренерской коллекции Анатолия Федоровича есть победа в Кубке России с московским «Локомотивом» в 2007 году.