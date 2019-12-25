Сборная России опубликовала 10 самых популярных записей в Instagram - Советский спорт
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25 декабря 2019 19:53ФутболГичунцев Артур

Сборная России опубликовала 10 самых популярных записей в Instagram

Ранее команда Станислава Черчесова завоевала путевку на Евро-2020.

Пресс-служба сборной России опубликовала 10 самых популярных записей в Instagram.

«Самые залайканные посты 2019 года. Давайте порадуем сердечко ещё раз.

1. Черышев и Дзюба сразу после победы над Казахстаном (4:0)

2. Победный гол Марио сборной Казахстана (1:0)

3. Лайк Фернандеса сразу после этого гола

4. Дубль Головина за «Монако»

5 и 6. Победная раздевалка сборной в Глазго

7 и 8. Смолов и Баринов с мамами

9. Гифка в честь выхода на #ЕВРО2020

10. Черышев и поцелуй кубка Испании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат Европы по футболу состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Россияне сыграют в одной группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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