Джесси Лингард: «МЮ» хочет быть лучшим в каждом турнире Англичане ведут борьбу в премьер-лиге, Кубке страны, а также Лиге Европы и Кубке лиги.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о планах своей команды на текущий сезон.

«Если мы сохраним тот настрой, что был в матчах с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», то я не вижу причин, почему мы не сможем выиграть трофеи. Думаю, наш менталитет меняется.

Мы не ставим себе цель выиграть какой-то определенный трофей. Мы ведем борьбу в разных соревнованиях и хотим быть лучше везде. Это наша главная цель», – цитирует Лингарда Daily Mail.

На данный момент «МЮ» занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 25 очков, а также ведет борьбу за Кубок лиги, где сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити». При этом команда вышла в плей-офф Лиги Европы и сыграет в 3-м раунде Кубка Англии против «Вулверхэмптона».