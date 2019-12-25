Лучший бомбардир «Балтики» Маркин может уехать в Польшу На счету форвардов девять голов в нынешнем сезоне ФНЛ.

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К лучшему бомбардиру калининградской «Балтики» Михаилу Маркину проявляет интерес польский клуб «Краковия». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Интерес со стороны «Краковии» подтвердил Тажутдин Качукаев. Предварительные переговоры уже состоялись.

В сезоне-2019/20 Маркин забил девять голов в 24 матчах ФНЛ, став лучшим снайпером «Балтики». В калининградский клуб 26-летний форвард перешел прошлым летом из «Мордовии».

«Краковия» после 20 туров занимает второе место в чемпионате Польши, на два очка отставая от лидера турнира «Легии».