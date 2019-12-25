Лучший бомбардир «Балтики» Маркин может уехать в Польшу

К лучшему бомбардиру калининградской «Балтики» Михаилу Маркину проявляет интерес польский клуб «Краковия». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
Интерес со стороны «Краковии» подтвердил Тажутдин Качукаев. Предварительные переговоры уже состоялись.
В сезоне-2019/20 Маркин забил девять голов в 24 матчах ФНЛ, став лучшим снайпером «Балтики». В калининградский клуб 26-летний форвард перешел прошлым летом из «Мордовии».
«Краковия» после 20 туров занимает второе место в чемпионате Польши, на два очка отставая от лидера турнира «Легии».
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:35 Футбол Левитин Владимир Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой! Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею стартует 26 декабря в Чехии. 24.12.2019 17:45 Хоккей Трофименко Кирилл Сумеет ли Панарин сыграть в «Рейнджерс» роль Мессье образца конца прошлого века? Для кого плей-офф точно начался еще до Нового года, так это для «Рейнджерс». 23.12.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев