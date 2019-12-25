Манджукич трогательно попрощался с «Ювентусом» Хорватский футболист выступал за туринский клуб с 2015 года.

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Форвард Марио Манджукич оставил запись в соцсети после отъезда в чемпионат Катара, где он подписал контракт с клубом «Аль-Духаиль».

«Я провел в «Ювентусе» четыре года. Невозможно описать этот период одним сообщением. Надеюсь, все видели, что я отдавался за эту команду в каждом матче. Хочу поблагодарить Массимилиано Аллегри (экс-тренер «Юве») и Джузеппе Маротту (бывший гендиректор клуба). Благодаря этим людям играл за «Ювентус», и это привилегия. Последние несколько месяцев не смогут изменить мое отношение к этому клубу.

Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем мне довелось делить одну раздевалку. Честно говоря, каждый матч в этой команде становился настоящим наслаждением. Я никогда не забуду наши победы. Мы работали на тренировках и показывали высокий класс игры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности тем, кто работает за кулисами, а именно медицинскому персоналу, физиотерапевтам и тем, кто создает прекрасные условия для всех игроков.

Я не могу не вспомнить о болельщиках, которые поддерживали меня с первого дня. Я очень ценю вашу любовь, и могу сказать вам, что всегда старался сделать все ради «старой синьоры». Желаю вам всего наилучшего. А что касается меня, то пришло время начать новую голову. Навсегда ваш, Марио», – написал игрок.

33-летний нападающий выступал за итальянцев с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.