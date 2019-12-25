«Ювентус» не хочет отдавать Рабьо в аренду С туринцами вел переговоры «Лион».

Прошлым летом итальянский чемпион получил французского полузащитника Адриена Рабьо в качестве свободного агента. За полгода в «Ювентусе» бывший игрок «Пари Сен-Жермен» всего лишь семь раз вышел в основном составе, что дало почву для слухов о его возможном расставании с туринской командой.

В Италии и Франции сообщали об интересе к футболисту со стороны «Лиона», но поскольку французский клуб хотел взять Рабьо в аренду, «Ювентус» это предложение отклонил. Telefoot утверждает, что в Турине хотели бы заработать на продаже Адриена.

В нынешнем сезоне 24-летний центральный полузащитник Рабьо сыграл за «Ювентус» 9 матчей в серии А и еще три в Лиге чемпионов, в среднем проводя на поле 59 минут. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро.