Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года Список лучших опубликовало издание Marca.

Лучшим бомбардиром уходящего года стал Роберт Левандовски.

В составе «Баварии» и сборной Польши игрок провел 54 матча, в которых забил 58 голов.

На втором месте расположился аргентинец из «Барселоны» Лионель Месси. В его активе 50 голов в 58 проведенных играх.

Замкнул тройку Килиан Мбаппе. В 49 матчах за «ПСЖ» и сборную Франции нападающий забил 44 гола.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду забил 39 мячей за сборную и туринский «Ювентус» и занял лишь шестое место. Это его худший результат за последние 10 лет.