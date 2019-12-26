Антуан Гризманн: Игроки «Барселоны» наслаждаются игрой рядом с Месси - Советский спорт
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26 декабря 2019 07:09ФутболНечаев Юрий

Антуан Гризманн: Игроки «Барселоны» наслаждаются игрой рядом с Месси

Француз проводит первый сезон в составе каталонского клуба.

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

«Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси. Или он появится лет через 40. Мы наслаждаемся игрой рядом с ним. Он доставляет удовольствие своей игрой болельщикам и тренерам», - цитирует Гризманна Sport.es.

Напомним, Гризманн перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико» перед началом нынешнего сезона.

Месси провел за клуб 18 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. В его активе 15 забитых мячей и девять голевых передач.

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 39 очков и на два очка опережает идущий на втором месте мадридский «Реал».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит провести два матча против итальянского «Наполи».

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