Эрнесто Вальверде: Цель «Барселоны» на 2020 год - победа в каждом матче - Советский спорт
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26 декабря 2019 07:44ФутболНечаев Юрий

Эрнесто Вальверде: Цель «Барселоны» на 2020 год - победа в каждом матче

Каталонский клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Кубке страны.

Гавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил цели команды на следующий год.

«Нашей целью на 2020 год является победа в каждом матче, - цитирует Вальверде пресс-служба клуба. - Однако всегда любой команде будет необходимо немного удачи, но мы постараемся получить ее. Сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло».

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. После 18 туров команда набрала 39 очков и на два очка опережает идущий на втором месте мадридский «Реал». 4 января «Барса» сыграет в гостях против «Эспаньола».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит провести два матча против итальянского «Наполи». Встречи состоятся 25 февраля и 18 марта.

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