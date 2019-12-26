Юрген Клопп: АПЛ изменилась за короткое время – «Манчестер Сити» поднял планку очень высоко «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге, опережая на десять очков «Лестер», с которым сыграет в четверг.

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об изменениях, которые произошли в английской премьер-лиге.

«Премьер-лига изменилась за то, короткое время, которое я провел в Англии, – приводит The Guardian слова немца. – Теперь если хотите завоевать титул, вы не можете позволить себе проигрывать. Причина этого заключается в стабильности, которую демонстрирует «Манчестер Сити» в последние три года. Они подняли планку очень высоко и тем самым помогли нам, заставив нас постараться их догнать».

Отметим, что «Ливерпуль» лидирует в нынешнем сезоне премьер-лиги, опережая «Лестер» на десять очков и имея при этом игру в запасе. «Красные» одержали в чемпионате 16 побед при одной ничьей.

В четверг «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лестером». Начало матча – 23:00 (мск).