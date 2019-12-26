«Нант» интересуется Комличенко - Советский спорт
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26 декабря 2019 12:00ФутболНечаев Юрий

«Нант» интересуется Комличенко

Нападающий является воспитанником ФК «Краснодар».

Французский «Нант» проявляет интерес к нападающему сборной России и чешского клуба «Млада-Болеслав» Николаю Комличенко.

По информации Федерального агентства новостей, представитель чемпионата Франции планирует сделать предложение по 24-летнему нападающему зимой.

Комличенко выступает за «Млада-Болеслав» с 2017 года. За это время он провел за клуб 74 матча, в которых забил 46 голов и сделал 14 результативных передач.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата и побил рекорд результативности местной лиги.

В послужном списке Комличенко три матча и один гол в составе сборной России.

Ранее СМИ сообщали, что в условиях футболиста заинтересован столичный ЦСКА.

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