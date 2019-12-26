Микель Артета: Джака – классный футболист, он важен для «Арсенала» Сегодня лондонцы проведут первый матч под руководством нового главного тренера.

Наставник »Арсенала» Микель Артета рассказал о своем отношении к полузащитнику Граниту Джаке.

«Когда в «Манчестер Сити» мы искали полузащитника, Джака был одним из футболистов нашего списка. Я был рад, когда «Арсенал» подписал его, ведь понимал, что он классный футболист. Таких нельзя упускать. Гранит важен для команды. Я здесь, чтобы помочь ему», - цитирует тренера The Guardian.

Джака перешел в «Арсенал» в июле 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 18 матчей лондонцы набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня «Арсенал» сыграет в гостях против «Борнмута».