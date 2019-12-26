Микель Артета: Джака – классный футболист, он важен для «Арсенала»

Наставник »Арсенала» Микель Артета рассказал о своем отношении к полузащитнику Граниту Джаке.
«Когда в «Манчестер Сити» мы искали полузащитника, Джака был одним из футболистов нашего списка. Я был рад, когда «Арсенал» подписал его, ведь понимал, что он классный футболист. Таких нельзя упускать. Гранит важен для команды. Я здесь, чтобы помочь ему», - цитирует тренера The Guardian.
Джака перешел в «Арсенал» в июле 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.
После 18 матчей лондонцы набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня «Арсенал» сыграет в гостях против «Борнмута».
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 19:57 Фигурное катание Тигай Лев Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти Вратарь магнитогорского «Металлурга» – об адаптации в новой команде и планах на Новый год. 25.12.2019 16:01 Хоккей Кузютина Елена «В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит» Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов о лидирующих позициях на европейской арене, появлении в профессиональном футболе вратаря «Спартака» Александра Селихова и выстраивании отношений между студенческим и профессиональным футболом. 23.12.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:35 Футбол Левитин Владимир Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав