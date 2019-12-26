Юрген Клопп: Играть 26 и 28 декабря – это преступление Главный тренер «Ливерпуля» поддержал критику календаря премьер-лиги.

Загрузка...

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о календаре премьер-лиги в рождественские праздники.

«Люди так хотят, – приводит The Daily Mail слова немца. – Ни у одного тренера не возникнет проблем сыграть в Boxing Day, но играть и 26 декабря, 28 декабря – это преступление.

Это абсолютно ненормально, но у нас остается такой календарь. В этом году у нас матчи 26 и 29 декабря, и это как праздник. Я понимаю всех, кто говорит, что этого не должно быть.

Они не жалуются, они говорят. Это не для спектакля. Для большинства команд не проблема сыграть 26 и 29 декабря. Нет причин, почему большинство команд не получают 48 часов между матчами чемпионата».

Отметим, что в этом сезоне «Ливерпуль» сыграет с «Лестером» (26 декабря) и «Вулверхэмптоном» (29 декабря). При этом у «Манчестер Сити» перерыв между двумя матчами составит меньше 48 часов: 27 декабря действующие чемпионы сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном», а 29 декабря примут «Шеффилд Юнайтед».