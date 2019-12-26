Жозе Моуринью: Трудно организовать правильную оборону без потери атакующих качеств

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о том, что делать с проблемами команды в обороне.
«Я знаю, что делать, – приводит The Guardian слова португальца. – Но если делать это на 100 процентов, мне придется лишить команду некоторых качеств, которые мы хотели бы сохранить.
Поэтому это будет трудно сделать. Играть ради сухих матчей, бросать все усилия на то, чтобы не пропускать, на улучшение организации в обороне, постараться убрать ошибки, которые мы допускаем – это сделать непросто. Сложность в том, чтобы сделать это с игроками, которые представляют собой то, что они представляют, с их привычками. Так что трудно организовать правильную оборону без потери атакующих качеств».
Отметим, что в первых восьми матчах под руководством Моуринью «Тоттенхэм» пропустил 14 голов.
В четверг в 19-м туре чемпионата «шпоры» сыграют дома с «Брайтоном».
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