Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» никогда не станет королем трансферного рынка «Шпоры» идут на седьмом месте в АПЛ.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о планах клуба на трансферное окно.

«Я работаю в «Тоттенхэме», – приводит Goal.com слова португальца. – Я знаю, что это за клуб. Я знаком с проектом, его философией и целями. Знаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать на то, что может произойти с нами.

Если кто-то из игроков уйдет, нам будет нужно адаптироваться к этому. Но мы никогда не станем королями рынка. Мы не будем охотиться за игроками и бороться с клубами, которые готовы согласно своей философии тратить деньги и идти за важными целями».

Отметим, что после 18 туров «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.