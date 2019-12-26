Президент «Тамбова»: Отставание по реконструкции стадиона составляет три-четыре недели «Тамбов» проводит домашние матчи в Саранске.

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Президент «Тамбова» Арсен Габуев высказался о ходе реконструкции стадиона «Спартак».

«Сейчас на торгах размещен проект безопасности, с экспертизой должны выйти на фундамент под трибуны, в первых числах января будут объявлены торги на дополнительную трибуну, – приводит «Р-Спорт» слова Габуева. – Сейчас есть отставание порядка трех-четырех недель, но тем не менее, постараемся к проведению торгов нагнать график».

Отметим, что из-за несоответствия домашнего стадиона «Тамбова» требованиям регламента РПЛ клуб вынужден проводить домашние матчи на «Мордовия Арене» в Саранске. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» не выполняет условия дорожной карты по реконструкции стадиона.

После 19 туров «Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.