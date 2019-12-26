Слуцкий позвал в помощники Веретенникова Бывший нападающий «Ротора» присоединится к тренерскому штабу «Рубина».

Загрузка...

Сегодня пресс-служба волгоградского «Ротора» сообщила о том, что Олег Веретенников, тренировавший «Ротор-2» покинул клуб. По информации Чемпионат.com, знаменитый нападающий станет помощником Леонида Слуцкого в казанском «Рубине». Официальных сообщений об этом назначении пока не было.

Слуцкий 19 декабря подписал контракт с «Рубином» сроком на пять лет. В конце ноября бывший тренер сборной России и московского ЦСКА был уволен из голландского «Витесса».

Выступая за «Ротор», Веретенников трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата России в 1995, 1997 и 1998 годах. С результатом 143 гола Олег до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории российских чемпионатов. Второй результат у Александра Кержакова (143). Из действующих футболистов больше всех мячей забил Артем Дзюба (112), занимающий в данный момент пятое место.

Веретенников начал тренерскую карьеру в 2010 году в штабе «Ротора». В качестве главного тренера он руководил волгоградским клубом в 2014 и 2015 годах, а затем работал в «Луче-Энергии» и молодежной команде «Оренбурга».

В январе нынешнего года 49-летний Веретенников стал главным тренером «Ротора-2». Первую часть нынешнего сезона команда завершила на последнем 14-м месте в зоне «Центр» первенства ПФЛ, набрав 8 очков в 16 матчах.