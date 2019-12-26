38-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» до 2021 года 8 декабря капитан севильцев стал самым возрастным автором хет-трика в истории примеры.

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На своей странице в твиттере севильский футбольный клуб «Бетис» объявил о продлении контракта с 38-летним атакующим полузащитником Хоакином. Действие нового соглашение рассчитано до лета 2021 года.

📣 OFICIAL | Un año más de LEYENDA: Joaquín y el #RealBetis amplían su vinculación hasta 2021 📝🤝



¡No te retires nunca, capitán! ✨😊



➡ https://t.co/cx5U1dkv3N pic.twitter.com/fBcU8RimXn — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 26, 2019

Воспитанник и капитан «Бетиса» Хоакин вернулся в клуб в 2015 году после выступлений за «Валенсию», «Малагу» и итальянскую «Фиорентину». Ранее он играл за зелено-белых с 2000 по 2006 годы. Всего на счету Хоакина 397 матчей и 56 голов в составе севильского клуба.

В нынешнем сезоне 38-летний футболист сыграл в примере 17 игр, став автором шести голов. 8 декабря он забил три мяча в домашнем матче «Бетиса» против «Атлетика» (3:2), став самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Испании.