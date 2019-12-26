Азар пропустит Суперкубок Испании

Надежды тренерского штаба мадридского «Реала» на выздоровление Эдена Азара к началу января не оправдались. Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Участие Азара в матчах «Реала» в чемпионате Испании во второй половине января остается под вопросом, сообщает источник. 26 ноября Эден получил травму в игре Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» и с тех пор на поле не выходил. Ему диагностировали тонкую трещину в одной из костей ступни.
В июле «Реал» приобрел Азара у «Челси» за 100 млн евро. В нынешнем сезоне примеры 28-летний бельгиец сыграл лишь 8 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
Полуфиналы Суперкубка Испании «Валенсия» – «Реал» и «Барселона» – «Атлетико» состоятся в Саудовской Аравии 8 и 9 января соответственно. Финал турнира запланирован на 12 января.
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