Азар пропустит Суперкубок Испании Бельгиец из-за травмы не играет за «Реал» с конца ноября.

Загрузка...

Надежды тренерского штаба мадридского «Реала» на выздоровление Эдена Азара к началу января не оправдались. Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.

Участие Азара в матчах «Реала» в чемпионате Испании во второй половине января остается под вопросом, сообщает источник. 26 ноября Эден получил травму в игре Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» и с тех пор на поле не выходил. Ему диагностировали тонкую трещину в одной из костей ступни.

В июле «Реал» приобрел Азара у «Челси» за 100 млн евро. В нынешнем сезоне примеры 28-летний бельгиец сыграл лишь 8 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Полуфиналы Суперкубка Испании «Валенсия» – «Реал» и «Барселона» – «Атлетико» состоятся в Саудовской Аравии 8 и 9 января соответственно. Финал турнира запланирован на 12 января.