«Байер» не хочет отпускать Фолланда в «Арсенал» Форвард сборной Германии выступает за «фармацевтов» с 2016 года.

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Лондонский «Арсенал» продолжает искать возможности усилить состав во время январского трансферного окна. «Канониры» обращались к леверкузенскому «Байеру» по поводу продажи Кевина Фолланда, но получили отказ. Об этом сообщает телеканал Sky Deutschland.

Клуб немецкой бундеслиге надеется сохранить своего вице-капитана на долгий срок, а потому не намерен его продавать. Нынешний контракт Фолланда и «Байера» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Кевин перешел в леверкузенскую команду из «Хоффенхайма» в июле 2016 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего нападающего 5 голов и 7 результативных передач в 17 матчах бундеслиги. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.