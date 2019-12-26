Мертенс не перейдет в дортмундскую «Боруссию» Контракт нападающего с «Наполи» истекает следующим летом.

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отказался от переезда в чемпионат Германии. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Отмечается, что бельгийцем интересовалась дортмундская «Боруссия». Однако форвард предпочтет остаться в неаполитанской команде до конца этого сезона, став свободным агентом. За ситуацией вокруг 32-летнего игрока следят миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Контракт Мертенса с итальянским клубом заканчивается ближайшим летом, и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Мертенс перешел в «Наполи» из голландского ПСВ в 2013 году за 9,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Всего за свою карьеру он сыграл 555 игр, в которых отметился 213 мячами и 162 ассистами.

Также на его счету 18 голов в 90 матчах за сборную Бельгии.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.