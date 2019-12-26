«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»

В составе хозяев поля голами отметились Гарри Кейн (53-я минута) и Деле Алли (72), у гостей отличился Адам Уэбстер (37).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 29 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон», имея в активе 20 очков, расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Норвича», а «Брайтон» на своем поле примет «Борнмут».