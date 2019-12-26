Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане В этом сезоне форвард забил десять мячей в 19 матчах РПЛ.

«Ростов» на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий команды Элдор Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта в Узбекистане.

Сегодня 24-летний игрок был награжден Олимпийским комитетом своей страны «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене». Ранее он получил приз лучшему футболисту Узбекистана в этом году.

Шомуродов перешел в «Ростов» из ташкентского «Бунедкора» летом 2017 года за 300 тысяч евро. За это время он сыграл в 73 матчах, забив 16 голов и отдав девять результативных передач. За сборную Узбекистана он отметился 20 голами в 43 встречах.

В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и пять ассистов в 19 матчах РПЛ. Его команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка.