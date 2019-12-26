Лучший бомбардир «Спартака-2» Руденко проведет вторую часть сезона в аренде в «Торпедо» 20-летний форвард забил 13 голов в нынешнем первенстве ФНЛ.

Форвард «Спартака-2» Александр Руденко перешел на правах аренды в «Торпедо», сообщает твиттер молодежных команд красно-белых. 20-летний нападающий будет играть за черно-белых до конца сезона.

⚡ Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведёт вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды.



Желаем Саше ярко проявить себя в новой команде и вернуться в «Спартак», став еще сильнее!



Подробнее 👇🏻https://t.co/nmeZVL6RZu — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) December 26, 2019

В нынешнем первенстве Руденко забил 13 голов в 23 матчах и делит первое место в списке лучших бомбардиров ФНЛ с форвардом «Торпедо» Иваном Сергеевым.

Напомним, «Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место, отставая на одно очко от «Ротора». В то же время у «Спартака-2» 25 очков и 16-е место.

Отметим, что всего у Руденко 25 голов в 107 матчах за вторую команду красно-белых.

В заявку основы на матчи премьер-лиги он попадал три раза.