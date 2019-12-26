Директор «Чертаново»: Команда сейчас прогрессирует, что не может не радовать Команда отстает от лидирующего «Ротора» на четыре очка.

Директор «Чертаново» Николай Ларин подвел итоги своей команды в прошедшей части этого сезона первенства ФНЛ.

– Наверное, можно сказать, что я доволен результатами коллектива. У нас все идет по нарастающей. Футболисты, которые от нас уходят, показывают себя на уровне РПЛ – Наиль Умяров и Антон Зиньковский. Это наша основная цель. Плюс сама команда сейчас прогрессирует, что не может не радовать. У нас была и остается задача – подготовка футболистов для российского футбола, – цитирует Ларина «РБ-Спорт».

Отметим, что «Чертаново» занимает четвертое место в турнирной таблице после 25 сыгранных туров – на счету команды 48 набранных очков.

В прошлом сезоне команда остановилась в шаге от зоны стыковых матчей, финишировав на пятой строчке.