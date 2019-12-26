Жозе Моуринью: Во втором тайме отбросили в сторону весь негатив Главный тренер «Тоттенхэм» прокомментировал волевую победу над «Брайтоном».

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В 19-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле проигрывал «Брайтону» 0:1 после первого тайма, но в итоге добился победы с результатом 2:1 благодаря голам Делле Алли и Гарри Кейна. После матча главный тренер «шпор» Жозе Моуринью дал свой комментарий.

«Я очень доволен вторым таймом, – цитирует португальца BBC. – Мы немного изменили игру. Не хочу сказать, что игроки действовали неправильно, но мы подкорректировали игру, и это сделало разницу. Первый тайм отнюдь не был катастрофой, ведь мы играли хорошо. Просто после поражения трудно сохранять уверенность в себе, а потому начинали мы неважно. Однако во втором тайме футболисты отбросили весь негатив в сторону и сыграли очень качественно».

Следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм» проведет в субботу 28 декабря в гостях у «Норвича».