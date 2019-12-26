Ибрагимович согласился вернуться в «Милан» Контракт будет заключен на полгода.

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Репортер Sky Sport Джанлука Ди Марцио на своей странице в твиттере написал о том, что бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович согласился подписать полугодичный контракт с итальянским «Миланом».

Детали соглашения будут согласованы в ближайшее время, а официально о трансфере объявят завтра утром 27 декабря.

За «Милан» Златан выступал с 2010 по 2012 годы, сыграв 85 матчей и забив 56 голов во всех турнирах. Вместе с Ибрагимовичем красно-черные завоевали свой последний на данный момент чемпионский титул в серии А в сезоне-2010/11.

Предыдущим клубом в карьере Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул на правах свободного агента после окончания сезона 2019 года в MLS. За два года в составе «Гэлакси» Ибрагимович сыграл 57 матчей, забив 52 гола и отдав 14 результативных передач.