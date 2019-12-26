«Наполи» заплатит 30 млн евро за двух игроков «Вероны» Веронский клуб занимает 13-е место в чемпионате Италии.

Загрузка...

23-летний полузащитник Софьян Амрабат и 25-летний защитник Амир Ррахмани, выступающие в составе «Вероны», перейдут в «Наполи» следующим летом. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, неаполитанский клуб потратит на подписание футболистов около 30 миллионов евро.

Отметим, что Амрабат был арендован у «Брюгге» до лета 2020 года. В текущем сезоне 23-летний марокканец провел в серии А 17 матчей и результативными действиями не отметился. За национальной сборной он принял участие в восьми играх.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Что касается Ррахмани, то 25-летний защитник перешел в итальянскую команду этим летом из загребского «Динамо», сыграв в 17 встречах. В составе сборной Косова он отметился пятью забитыми мячами в 27 встречах.

Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.