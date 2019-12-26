Криштиану Роналду: Сейчас я не заинтересован в тренерской работе, но никогда не говори никогда Контракт 34-летнего португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал интервью DAZN Italy. Отвечая на вопросы тележурналистов, футболист отметил, что в данный момент не рассматривает перспективу тренерской работы, но после завершения карьеры футболиста его мнение может измениться.

«Прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, – заявил Роналду. – Но возможно придет такой день, когда мне станет скучно, и я над этим задумаюсь. Никогда не говори никогда.

Я был бы отличным мотиватором. Считаю, что тренер должен передавать свою страсть и талант команде. Мне доставляет удовольствие обводить, бить по воротам, забивать голы. Думаю, я смог бы передать эти ощущения команде в качестве тренера.

В «Ювентус» мне все нравится. Это лучший клуб в Италии. У «Юве» – выдающаяся история. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Я хочу выиграть с клубом множество трофеев».

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в июле 2018 года за 117 млн евро. Его действующий контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец в 14 матчах серии А забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.