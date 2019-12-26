Фрэнк Лэмпард: Виллиан ведет переговоры с «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил факт переговоров Виллиана с лондонским клубом о новом контракте. Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до конца нынешнего сезона.
«Виллиан ведет переговоры с клубом, – цитирует Лэмпарда Goal.com. – Они обсуждают денежную сторону вопрос. Опытные игроки помогают, когда у тебя молодая команда. Все остальные футболисты любят его. Я счастлив, что у нас есть такой игрок».
Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ на счету 31-летнего бразильца 4 гола и 3 голевых передачи в 17 матчах. 22 декабря его дубль принес команде Лэмпарда выездную победу над «Тоттенхэмом» (2:0).
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